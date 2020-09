Calciomercato Fiorentina, c’è l’accordo per il rinnovo di Biraghi: la scadenza e le cifre

Raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale tra Biraghi e la Fiorentina.

Serie A, Agnelli e Zhang a casa Milan: incontro con la dirigenza rossonera. Il motivo…

Dopo l’esperienza tra le file dell’Inter nel corso della passata stagione, il laterale difensivo è rincasato in quel di Firenze e adesso ha voglia di dimostrare il suo valore anche con la compagine viola. Il tecnico dei toscani Beppe Iachini, infatti, ha fin da subito deciso di puntare su di lui per rinforzare la catena di sinistra appartenuta lo scorso anno al brasiliano Dalbert, con il quale il club del patron Rocco Commisso aveva concretizzato lo scambio con la società nerazzurra che ha appunto coinvolto anche lo stesso Biraghi. Schierato dal primo minuto in entrambe le prime due gare di campionato disputate dai fiesolani, il terzino classe ’92 si candida a diventare uno dei punti fermi della squadra per quella che sarà la nuova stagione.

Inter-Fiorentina, Conte: “Felice del risultato, ma in campo poco equilibrio. Eriksen? Ecco cosa spero”

La fiducia data a Biraghi da tecnico e dirigenza, infatti, si è negli ultimi giorni concretizzata con il raggiungimento dell’accordo per il prolungamento contrattuale fino al 2024, che con tutta probabilità sarà reso ufficiale nella giornata di domani. Tre reti e sette assist portati a segno alla corte di Antonio Conte fanno ben sperare i tifosi della Fiorentina, che possono contare su un terzino di estrema affidabilità e che ha dimostrato di poter garantire – all’interno dell’intero arco dell’annata – una continuità di rendimento decisamente sopra la media. Tale aspetto gli ha anche permesso di essere convocato più volte per le gare della Nazionale azzurra di Roberto Mancini e che potrà, eventualmente, portarlo a disputare l’Europeo itinerante previsto per giugno 2021.

Riapertura stadi, Mancini: “Più di mille tifosi ma con le giuste misure, ecco la soluzione”