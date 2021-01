Calciomercato, Cutrone lascia la Fiorentina: ufficiale il ritorno al Wolverhampton

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale: Patrick Cutrone torna al Wolverhampton.

Lo hanno annunciato, sia la società inglese, sia la Fiorentina. L’attaccante ex Milan era approdato in quel di Firenze un anno fa. Tuttavia, il classe 1998 non è riuscito ad imporsi, finendo ai margini. Fin qui, nel corso della stagione corrente, Cutrone ha collezionato appena appena 185 minuti, subentrando sempre a partita in corso. Zero le reti messe a segno. E ora l’addio.

“La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Wolverhampton Wanderers FC per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick Cutrone”, ha scritto il club viola.

Al Wolverhampton prenderà il posto di Raul Jimenez, costretto ai box dopo l’operazione al cranio a seguito della frattura riportata in occasione del match contro l’Arsenal dello scorso 29 novembre 2020.