Boateng scopre le carte: “Fiorentina, non è detto che sia finita. Tornare al Milan? Rispondo così”

A sorpresa, l’avventura di Kevin-Prince Boateng alla Fiorentina è giunta ai titoli di coda nel mese di gennaio.

L’esperto attaccante classe 1987, che ha spento trentatré candeline lo scorso 6 marzo, nel corso della sessione invernale di calciomercato è approdato in Turchia, al Besiktas, in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore tedesco naturalizzato ghanese, dunque, ha lasciato il club viola dopo appena sei mesi dal suo trasferimento, dopo aver collezionato quindici presenze e messo a segno un gol. Tuttavia, Boateng non chiude le porte ad un suo possibile ritorno. “Non è detto che sia finita, ho Firenze nel cuore, tutti mi hanno trattato bene e mi sentivo a casa. Per giocare bene devono incastrarsi tanti fattori, nel mio caso così non è stato. Il mio ruolo non doveva limitarsi a quello di braccio destro dell’allenatore e di aiuto per i giovani, avrei voluto fare di più da giocatore”, sono state le sue parole.

Ma non solo; diversi, infatti, sono stati i temi trattati dall’ex Milan e Sassuolo, intervistato ai microfoni di ‘Sportweek’. “Quando smetterò voglio essere ricordato come uno cool, uno dalla parte della gente: per come giocava, parlava, vestiva. La mia carriera? Di sicuro rendevo di più da giovane, ma oggi ho il vantaggio dell’esperienza. Ho giocato da Dio tante partite in carriera, di me le persone hanno negli occhi il goal al Barcellona o la tripletta di Lecce. Posso ancora giocare nei migliori club al mondo: certi giorni sono stanco, altri non ho voglia, ma nella testa sono più forte di tanti altri. Oggi dico di poter fare ancora due stagioni ad alto livello: poi saranno una o tre, dipenderà da tanti fattori”, ha proseguito.

FUTURO – “Mi piacerebbe chiudere la carriera all’Hertha Berlino, lì è cominciato tutto. Finire con un applauso a centrocampo all’Olympiastadion, è il mio obiettivo. Ma se mi chiedete dove mi piacerebbe tornare dico al Milan, sempre e soltanto lì”, ha concluso Boateng.