Polonia-Svezia, Qatar 2022: Quaison sfida Lewandowski nel playoff verso il Mondiale

Polonia e Svezia scenderanno in campo questa sera per decidere chi sarà a qualificarsi per Qatar 2022: la sfida tra Quaison e Lewandowski

Polonia e Svezia scenderanno in campo stasera per disputare la finale dai Play-off valida per l’accesso ai Mondiali in Qatar2022. La partita verrà giocata allo Stadion Śląski, nella città di Chorzów, alle ore 20.45.

La Polonia di Czesław Michniewicz, pur non avendo disputato la semifinale Play-off contro la Russia, si è qualificata di diritto alla finale dei mondiali. La partita non è stata giocata poiché la FIFA ha ritenuto opportuno escluderetotalmente la Russia dalle competizioni internazionali, in relazione al conflitto in corso con l'Ucraina. La Svezia, invece, è riuscita a battere la Repubblica Ceca lo scorso 24 marzo nel match disputato allo stadio Friends Arena. I padroni di casa sono passati in vantaggio soltanto nel corso del secondo tempo supplementare grazie alla rete dell’ex PalermoRobin Quaison. La partita, come si evince dal dato relativo al possesso palla (58% vs 42%) è stata molto equilibrata.

E’ molto probabile che il commissario tecnico dei padroni di casa, Michniewicz, possa puntare su molti profili noti anche nel panorama italiano, quali Szczęsny e Glik. Ad affiancare Robert Lewandowski, titolare inamovibile, potrebbe esserci Milik, ex giocatore del Napoli. Per quanto riguarda invece le scelte dell’allenatore Svedese Janne Andersson, è probabile che venga impiegata una difesa a quattro con Krafth, Lindelöf, Danielson e Augustinsson. Quaison, autore della rete decisiva contro la Repubblica Ceca, sembrerebbe possa partire nuovamente dalla panchina.

Di seguito le probabili formazioni

POLONIA (4-3-3) - Szczęsny; Bielik, Glik, Bednarek; Cash, Krychowiak, Moder, Zieliński, Puchacz; Milik, Lewandowski.

SVEZIA (4-4-2) - Olsen; Krafth, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Claesson, K. Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak.

La Polonia e Svezia scenderanno in campo questa sera per decidere chi sarà a qualificarsi per Qatar2022 sembrerebbe essere la favorita per vincere il match di questa sera e staccare il biglietto per Qatar 2022, dal momento che i padroni di casa hanno vinto sei delle nove ultime uscite ufficiali, al contrario la Svezia, non vince da tre partite consecutive in trasferta, la formazione ospite, fa spesso fatica quando gioca al di fuori della propria nazione.