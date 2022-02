FIFA, esclusa ufficialmente la Russia dai Mondiali: saltano i play-off con la Polonia

La Russia è stata ufficialmente esclusa dai mondiali in Qatar. Saltano i play-off con la Polonia. Fuori anche lo Spartak Mosca dall'Europa League

La FIFA, dopo l'invasione in Ucraina, ha deciso di escludere ufficialmente la Russia dai Mondiali del Qatar. Salta la sfida del 24 marzo tra Russia e Polonia valida per i play-off, anche se Lewandowski e compagni avevano dichiarato che non sarebbero scesi in campo in ogni caso. Sono stati sospesi anche i club da tutte le competizioni UEFA. Infatti, lo Spartak Mosca allenato dall'italiano Paolo Vanoli non continuerà il suo percorso in Europa League, non arrivando dunque a giocare gli ottavi di finale contro il RB Lipsia.