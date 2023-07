Feralpisalò, Pasini: “Serie B potrebbe partire regolarmente. Contrari a nuovo format”

Con la vittoria del girone A di Serie C, la Feralpisalò è riuscita a conquistare la prima storica promozione in Serie B. Annata da incorniciare per la compagine allenata da Stefano Vecchi, che dopo l'eliminazione dai playoff due stagioni fa per mano del Palermo, ha condotto i Leoni del Garda tra i professionisti. Quello di quest'anno però potrebbe essere un campionato particolare, già dal possibile slittamento dell'inizio per via dei ricordi e delle esclusioni. Su questo argomento si è soffermato Giuseppe Pasini, patron della Feralpisalò, a margine dell'amichevole dei gardesani contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Bresciaingol.com: