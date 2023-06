Feralpisalò, il pres. Pasini: “Servono 4-5 giocatori di categoria, ecco il budget”

“Se porteremo anche in Serie B la nostra idea di calcio sostenibile? Certo”. Così Giuseppe Pasini, intervistato ai microfoni di Tuttosport dopo la promozione in Serie B centrata di recente in seguito alla vittoria del Girone A di Lega...

