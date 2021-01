Southampton-Arsenal 1-0, Arteta amareggiato: “In FA Cup serve fare di più. Nostri errori? Vi dico la mia”

Si è da poco concluso il quarto turno di FA Cup che ha visto vincere il Southampton ai danni dell’Arsenal.

Southampton-Arsenal, Arteta sgancia la bomba:”Lite Ceballos-David Luiz? Nello spogliatoio c’è una talpa”

La squadra di Mikel Arteta non è riuscita a reagire all’autogol di Gabriel avvenuto circa a metà della prima frazione di gioco. Molto rammaricato il tecnico dei Gunners ha poi parlato nella mixed zone degli aspetti su cui è necessario lavorare maggiormente per un futuro più roseo per la compagine londinese. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Siamo davvero tristi di essere fuori dalla competizione e delusi per il modo in cui abbiamo perso la partita, subendo gol da una zona in cui non possiamo non buttare via la palla”, ha detto Arteta. “Abbiamo avuto alcuni problemi a controllare la partita nel primo tempo e alcuni errori forzati. Non abbiamo centrato l’obiettivo. Due o tre grandi occasioni nel secondo tempo ma non abbastanza per vincere la partita. Il modo in cui abbiamo subito il gol è completamente colpa nostra. Dobbiamo cercare di essere più competitivi oppure è chiaro che, come è appena successo, rischiamo di andare fuori. Dobbiamo farlo meglio, è una lezione. Il Southampton gioca davvero aggressivo. Spero che possiamo usarlo per essere più preparati per martedì. Stiamo cercando nel mercato per vedere cos’altro possiamo fare. Abbiamo ceduto alcuni giocatori importanti, ora siamo corti in una o due posizioni “.

Martedì i Gunners torneranno infatti ancora una volta al ‘St Mary’s’, questa volta per la gara di Premier League sempre contro il Southampton.