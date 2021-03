FA Cup, Everton-Manchester City 0-2: Guardiola batte Ancelotti e vola in semifinale

Pep Guardiola batte Carlo Ancelotti e conquista la semifinale di FA Cup.

FA Cup, match di fuoco tra Everton e Tottenham: Ancelotti batte Mourinho 5-4, passano i toffees

Il Manchester City conosce solo la parola vittoria e in trasferta centra una vittoria importantissima che regala la semifinale di Coppa di Inghilterra. Una partita complicata e bloccata che è stata risolta nei minuti finali grazie a due reti di Kevin De Bruyne e Ilkai Gundogan. Da segnalare il ritorno di Raheem Sterling dopo l’infortunio, che però non ha convinto pienamente ed è stato sostituito nel finale per lasciare il posto a Kevin De Bruyne.

Nel pomeriggio si è giocato un altro quarto di finale di FA Cup che ha visto trionfare il Southampton sul Bournemouth per 3-0.