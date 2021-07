Roma, Xhaka brilla con la Svizzera ad Euro 2020: Tiago Pinto stringe i tempi

Grandi prestazioni all 'Europeo 2021 per il centrocampista della Svizzera Xhaka, obiettivo di mercato della nuova Roma targatai Josè Mourinho. Il Dg giallorosso Pinto accelera la trattativa. con l'Arsenal

Nell'impresa della Svizzera che ha eliminato la Francia negli ottavi di finale, una delle principali favorite per la vittoria di Euro 2020, c'è anche la firma importante di Granit Xhaka, centrocampista di origini albanesi attualmente in forza all'Arsenal ma ormai promesso alla Roma di Mourinho.

Tra le tante offerte ricevute, Xhaka ha scelto i giallorossi come sua prossima destinazione, ma al momento, come riporta l'edizione romana del "Corriere della Sera", il problema è la distanza fra i 20 milioni richiesti dai Gunners e i 15 offerti dalla Roma. A colmare il gap tra pretese del club londinese e cifra messa sul piatto dalla Roma per il cartellino dello svizzero, potrebbe essere il tesoretto rivacabile dalle cessioni di Pau Lopez e Under al Marsiglia. Tiago Pinto, ds capitolino, ha fretta di chiudere l'operazione per evitare un cocente sorpasso subito in extremis da parte di una potenziale concorrente.

Classe 1992, Granit Xhaka è nato in Svizzera da genitori kosovari, scegliendo fin dall'U17 di giocare per la nazionale elvetica, al contrario del fratello Taulant, che invece ha optato per indossare la maglia della selezione albanese. In nazionale maggiore dal 2011, Xhaka vanta ben 98 presenze e 11 gol con la Svizzera, rappresentando uno dei punti fermi di mister Ottmar Hitzfeld prima e di Vladimir Petkovic poi.

