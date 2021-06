Francia, Pogba incorona Kante: “Non ci sono dubbi. N’Golo è da pallone d’oro”

La Francia è una delle principali candidate alla vittoria finale dell’Europeo. VIDEO Francia, Deschamps rincuora Benzema: “Rigore? È stata solo sfortuna” Tanti i campioni che compongono la rosa del CT Didier Deschamps, che può contare...

Tanti i campioni che compongono la rosa del CT Didier Deschamps, che può contare su fuoriclasse come Paul Pogba e Kylian Mbappè, ma può annoverare tra le sue fila N'Golo Kante, fresco campione D'Europa con il Chelsea di Thomas Tuchel. Gli apprezzamenti per l'ex Leicester City stanno salendo a dismisura dopo la super prestazione nella finale di Champions League, e anche Paul Pogba ha speso parole d'elogio per il compagno di centrocampo ai microfoni di Eurosport.