Belgio, De Bruyne e l’incidente in Champions League: “Ho ancora problemi al viso”

Kevin De Bruyne torna a parlare dell'incidente che lo ha costretto a lasciare il campo durante la finale di Champions League contro il Chelsea

Con un assist per il gol del pari di Thorgan Hazard e la rete decisiva della vittoria, il suo ingresso in campo nel match contro la Danimarca ha inciso positivamente del successo in rimonta conquistata dal Belgio del ct Roberto Martinez. Stiamo parlando di Kevin De Bruyne, attaccante dei Citizens che all'indomani del match conquistato contro la Nazionale danese, ammette di avere ancora problemi al volto a seguito dell'incidente rimediato nel corso della finale di Champions League, quando uno scontro fortuito con Antonio Rudiger (Chelsea) l'ha costretto a lasciare il campo. Di seguito le dichiarazioni del numero 7 del Belgio rilasciate ai microfoni della UEFA.