Torino, Cairo: “Non ho intenzione di vendere, ero e resto il presidente dei granata”

Il presidente del Torino è inamovibile.

Dal lontano 2005 il Torino è passato nelle mani di Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e di RCS MediaGroup, il quale ha fin da subito iniziato ad investire per migliorare la situazione del club granata. Al suo primo anno di dirigenza, la squadra è tornata subito in Serie A, e dopo anni di alti e bassi alternati da retrocessioni e promozioni, dal 2011 il Torino si è stabilmente piazzato a metà classifica della massima serie, riuscendo anche a conquistare due qualificazioni in Europa League nel 2014 e nel 2018.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, Urbano Cairo ha manifestato la sua intenzione di restare ancora a lungo il presidente del Torino nonostante le ultime sofferte stagioni:

“Vendere il Torino? La nostra è una società economicamente sana che ha un appeal importante. Ma non è mia intenzione cedere le quote di maggioranza. Meno che mai quando si è reduci da una stagione così sofferta. Ero e resto presidente del Toro“.