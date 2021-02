Stella Rossa-Milan, Pioli: “Al momento l’Europa League ha la priorità, poi penseremo al derby”

Il Milan si appresta alla sfida di Europa League in casa della Stella Rossa.

I rossoneri si preparano al match contro la compagine serba valida per l’andata dei sedicesimi di finale della competizione europea. Il tecnico del club di Via Aldo Rossi, Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida di Belgrado.

“Il Milan ha sempre primeggiato in Europa e vuole farlo anche in questa manifestazione. Volevamo essere qua, sappiamo che sarebbe stato un periodo ricco di impegni ma abbiamo fatto tanto per essere qua e ce la giocheremo. Vogliamo essere una sorpresa anche in questa coppa e arrivare in fondo. Ruotare i calciatori in questo periodo è molto importante, ne abbiamo presi altri proprio per questo, abbiamo diversi impegni ravvicinati. Fortunatamente ho la possibilità di scelta, vista i pochi infortuni. La priorità in questo momento è l’Europa League, solo da venerdì penseremo al derby”.