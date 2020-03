Siviglia-Roma, Ghirelli dopo Consiglio FIGC: “Match a rischio, la Spagna ha chiuso i voli dall’Italia”

L’Italia del calcio si è fermata, adesso a rischio anche le gare europee delle italiane.

Pro Vercelli, Gilardino: “Coronavirus? Non siamo dei robot, scelta del presidente fin da subito condivisa”

Questa sera si giocherà il ritorno degli ottavi di Champions League tra Valencia e Atalanta a porte chiuse, è invece a rischio la sfida tra Siviglia e Roma a causa della chiusura dei voli per la Spagna. Nella mattina odierna si è svolto a Roma il Consiglio della FIGC al termine del quale, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Emergenza Coronavirus, Vigorito: “Annullamento del campionato? Il calcio italiano finirebbe nel baratro. Alcuni rumors…”

“I calendari? Ogni Lega farà le sue proposte. Le coppe Europee si giocano? C’è un risultato positivo ottenuto dalla Federcalcio sul decreto del Governo che consente di giocare le coppe europee. Questo ha un peso sia sul versante internazionale che locale. Adesso c’è in corso una trattativa con l’UEFA e la Spagna sul fatto che la Roma giochi o non giochi. Il Governo spagnolo ha chiuso i voli dall’Italia, ma adesso c’è un intervento fatto dalla Federazione e dalla UEFA relativamente al fatto che la Roma possa partire. Spero che alla fine si giochi. Amichevoli della Nazionale? Si vedrà, perché bisogna valutare se rappresentano due finestre o meno per il campionato”.

VIDEO Inter-Getafe, Coronavirus ed Europa League: Conte prepara l’assalto ai quarti di finale…