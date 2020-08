Siviglia-Roma, Fonseca: “Stiamo attraversando un buon momento, la nostra strategia per battere gli andalusi”

Paulo Fonseca si proietta alla sfida di Europa League contro il Siviglia.

L’allenatore della Roma ha analizzato la sfida contro la compagine andalusa, valida per gli ottavi di finale della competizione europea. Le parole del portoghese rilasciate nel corso dell’intervista ad AS.

“Sotto il profilo tattico e difensivo i club italiani sono forti ma bisogna sfatare questo mito. Dal punto di vista offensivo, il Calcio è tra i migliori in Europa. Ci siamo dovuti adattare al post lockdown ed è stato difficile. Abbiamo compiuto un finale di campionato fantastico, siamo in un buon momento, motivati per i buoni risultati. Il Siviglia è una grande squadra e ha un grande allenatore. Hanno fatto un campionato molto buono e sarà una gara difficile. Siamo molto entusiasti, conosciamo bene il Siviglia. Ha vinto la competizione tre volte negli ultimi sei anni, chiaramente sono tra le squadre più forti che ci siano e il recente passato europeo lo dimostra. Ciò che hanno fatto è alla portata solo delle grandi squadre. Dzeko?Lui è un giocatore speciale. Ha fatto 16 gol ma senza calciare rigori. Ci sono stati giocatori in Italia che hanno segnato di più, tirando però i calci di rigore. Sarebbe potuto essere sopra di loro in classifica. Ha delle qualità e un’esperienza enorme. Non è facile incontrare degli attaccanti con queste caratteristiche”.