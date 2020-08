Siviglia-Manchester United, Lopetegui: “Siamo emozionati, vogliamo battere i Red Devils”

Il Siviglia è pronto per il big match della stagione.

Sul campo del RheinEnergieStadion andrà in scena la sfida tra il Siviglia e il Manchester United, che si affronteranno in occasione della semifinale dell’Europa League: i due club andranno alla ricerca di un posto disponibile per la finale, dove si sfideranno contro la vincente della gara tra l’Inter e lo Shakhtar Donetsk.

Alla vigilia del match il tecnico del Siviglia, Julen Lopetegui, è intervenuto in conferenza stampa esprimendo tutto il suo entusiasmo per la gara di domani:

“Siamo fiduciosi per una partita che ci emoziona molto e non vediamo l’ora di scendere in campo. Abbiamo una grande ambizione e siamo consapevoli che servirà una grande partita contro un rivale storico e preparato, ma abbiamo intenzione di batterlo. La squadra arriva a questa partita con grande entusiasmo, vedo fiducia nello spogliatoio e grande voglia di giocare“.