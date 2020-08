Siviglia-Inter, Lopetegui predica prudenza: “Servirà una partita perfetta, nerazzurri squadra esperta”

Julien Lopetegui si proietta alla finale di Europa League tra il suo Siviglia e l’Inter.

Il tecnico della compagine andalusa soddisfatto per il raggiungimento dell’ennesima finale europea della sua squadra, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso dell’intervista rilasciata a SFC Radio.

“Dovremo fare una partita straordinaria. È un’avversaria di livello magnifico, una squadra fatta per giocare in Champions League, che ha chiuso la Serie A con un punto di ritardo dalla Juve. Ha giocatori magnifici e un allenatore esperto. Sappiamo bene quanto sono forti e dobbiamo prepararci al meglio. Parliamo di una squadra che ha un modo di giocare molto caratteristico, come tutte quelle di Conte. Non è facile che tanti giocatori di alto livello si prestino a giocare in maniera così collettiva. Ha tanti giocatori di talento, servirà una partita straordinaria”.