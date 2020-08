Siviglia-Inter, Lautaro Martinez: “Vogliamo alzare questa trofeo, dimostrato personalità e carattere”

L’Inter si prepara ad affrontare la finale di Europa League contro il Siviglia, in programma venerdì 21 agosto a Colonia.

I nerazzurri torneranno a giocare una finale europea a distanza di dieci anni, quando nel maggio del 2010 in quel di Madrid affronteranno e batterono per 2-0 il Bayern Monaco in Champions League. Uno dei protagonisti di questa seconda parte di stagione interista è stato senza dubbio Lautaro Martinez che, nel corso di un’intervista rilasciata a Inter Tv, ha dichiarato quanto segue.

“Credo che abbiamo dimostrato di avere personalità e carattere, siamo in finale e siamo contenti. Abbiamo fatto un grande lavoro, in semifinale abbiamo fatto 5 gol e non era facile. Ora recuperiamo e prepariamo la partita perché è difficile, il Siviglia è una squadra forte, ma dobbiamo vincere. Lukaku? Abbiamo un ottimo rapporto dentro e fuori dal campo. Era solo, gli ho dato palla e ha fatto gol. Complimenti a lui ha fatto una grande partita. Per me è indifferente incontrare una squadra o un’altra: noi dobbiamo vincere, noi siamo l’Inter, abbiamo un obiettivo che è vincere questa coppa. Dobbiamo affrontare qualsiasi squadra, oggi è il turno del Siviglia: dobbiamo prepararci, dobbiamo recuperare, pensare a loro e a noi, a fare il meglio per portare questa coppa a Milano. Il Siviglia è una squadra forte, che ha giocato tante finali, che ha vinto. Noi dobbiamo prepararci e arrivare al meglio il giorno della partita, sia fisicamente che mentalmente, e provare a vincere, a fare di tutto per mettere le mani su questa coppa”.