Siviglia-Inter, Jesus Navas: “Questo gruppo se lo merita, un onore alzare la coppa da capitano”

Il Siviglia conquista l’Europa League.

Sul campo del RheinEnergie Stadion è andata in scena la sfida tra il Siviglia e l’Inter, valida per la finale di Europa League: grazie alla doppietta di De Jong e alla rete di Diego Carlos gli spagnoli hanno trionfato con il risultato di 3 a 2 (per i nerazzurri sono andati a segno Lukaku e Diego Godin), conquistando così l’ambito trofeo.

Al termine del match lo storico giocatore del Siviglia, Jesus Navas, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua commozione per aver conquistato l’Europa League in occasione dell’ultima gara con la maglia del club andaluso. Queste le sue dichiarazioni:

“Questo gruppo se lo merita. Abbiamo lottato tutto l’anno, abbiamo vissuto una situazione difficile e l’abbiamo superata giorno dopo giorno con una voglia incredibile. La tifoseria ci è stata vicina e se lo merita con questa passione per il calcio. Alzare la coppa da capitano è una grande emozione. Penso a Reyes che non c’è più, penso a chi non ce l’ha fatta in questo periodo. Lopetegui è un grande lavoratore, se lo merita come tutti noi“.