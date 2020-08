Siviglia-Inter, Conte furibondo: Banega lo sfotte per il parrucchino. La risposta del tecnico…

Antonio Conte ed Ever Banega a muso duro nel corso di Siviglia-Inter.

La finale di Europa League si sta giocando a ritmi caldi, non soltanto sul campo. Una delle occasioni centrali del match, infatti, ha scatenato reazioni forti anche ai margini del rettangolo verde. Al 17′ Diego Carlos ha toccato con una mano il pallone all’interno dell’area a seguito di un tiro di Barella. Il direttore di gara, tuttavia, non è andato a rivedere l’azione al VAR. Il giallo dettato dal tocco ed il conseguente calcio di rigore avrebbero causato al difensore brasiliano, già ammonito, l’espulsione. Nulla di tutto ciò, però, è dunque accaduto. È per questa ragione che il tecnico dell’Inter si è infuriato, lamentandosi con la squadra arbitrale. Ad avvicinarsi alla panchina è l’ex Banega. “Adesso basta, devi stare zitto… questo non lo puoi fare“, queste le parole del sudamericano all’allenatore nerazzurro. Il giocatore, inoltre, si sarebbe portato le mani ai capelli rivolgendo a Conte un fastidioso sfottò per il parrucchino. La reazione furibonda del tecnico non tarda ad arrivare. “Ci vediamo dopo… ti aspetto fuori“, urla. Gli altri membri dello staff lo placano, allontanandolo per evitare il parapiglia. Tuttavia, ciò non basta per evitare all’allenatore l’ammonizione.