Shakhtar-Roma, Diawara: “3-0 dell’andata? Non basterà per passare il turno. Restiamo concentrati”

Giornata di vigilia per la Roma.

Appuntamento domani sera all'”Olimpiyskiy Stadium” dove, Roma e Shakhtar, si affronteranno nella gara di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2020-2021. Una gara che, sebbene l’iniziale via libera ricevuto per la vendita di alcuni biglietti, si disputerà invece a porte chiuse. Impegno analizzato alla vigilia dal centrocampista giallorosso, Amadou Diawara, intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“All’andata abbiamo fatto una buona partita ma non basterà per passare il turno. Servirà ancora di più, sappiamo che lo Shakhtar è una squadra forte e giocano in casa, dove la Roma non ha mai vinto. Sarà una partita complicata e servirà concentrazione: dobbiamo pensare di partire dallo 0-0. Sono molto soddisfatto di come sto andando, sto giocando e sto bene. Voglio migliorare per avere più spazio”.