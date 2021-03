Roma-Shakhtar Donetsk, Fonseca: “Sarà un match ostico, li conosco bene! Dzeko? Ho preso una decisione”

La Roma si prepara alla sfida di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, valida per gli ottavi della competizione.

Il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato la sfida contro la compagine ucraina che, tra l’altro, ha già allenato in passato.

“Sono sicuro che sarà una partita difficile, loro sono una bellissima squadra e hanno vinto due volte contro il Real oltre ad aver pareggiato con l’Inter. Fanno sempre belle stagioni, a loro piacciono queste competizioni. È vero che conosco bene loro ma sono forti, difendono bene e sono sempre corti, penso che sia una delle squadre più forti in Europa in contropiede. Sarà una gara difficile. L’incontrare le mie ex squadre non è una scelta mia, ma non mi piace. Se avessi potuto scegliere domani avrei preso un avversario diverso dallo Shakhtar. Dzeko? Si è allenato con la squadra oggi e sarà convocato. Lo Shakhtar – dice Fonseca dalle parole raccolte da vocegiallorossa.it – ha un nuovo allenatore e idee diverse, oggi gioca col 4-1-4-1 e le loro intenzioni sono quelle del loro allenatore, che è un buon tecnico e lavora con le proprie idee. I giocatori sono gli stessi ma è una squadra diversa rispetto a quella che ho allenato”.