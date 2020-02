Roma-Gent, Thorup: “Qualificazione ancora aperta, ci è mancato solo il gol. Risultato? Pagato caro un piccolo errore”

Sorride la Roma.

Va alla formazione di Paulo Fonseca l’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Gent andata in scena questa sera allo stadio “Olimpico”. Decisiva la rete di Carles Perez messa a segno dopo appena 13 minuti di gioco che permette ai giallorossi di aggiudicarsi il primo dei due confronti contro la compagine belga. Un ko analizzato al triplice fischio proprio dal tecnico della formazione ospite, Jess Throup, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Avevamo detto che era una partita importante e al termine della gara ho detto ai giocatori che ero molto orgoglioso. Peccato per il gol subito perché abbiamo pagato caro un piccolo errore. La squadra non ha smesso di crederci e particolarmente nel primo tempo abbiamo mancato solo nella concretezza. Abbiamo giocato una gara buona anche fisicamente: è mancato solo il gol in trasferta. Il discorso qualificazione resta aperto e ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto. In casa siamo forti e solidi e il risultato lascia ancora tutto aperto in vista della sfida di Gent. La nostra squadra sta attraversando un ottimo momento di forma. Sarebbe stato molto importante segnare oggi ai fini della qualificazione ma ci è mancato quel pizzico di qualità nell’ultimo passaggio. Sono però molto orgoglioso della sfida e del rendimento dei miei ragazzi”.

“Stasera abbiamo giocato solo il primo tempo della sfida – ha ammesso il tecnico del Gent – Abbiamo capito il livello della partita. Il primo tempo ci serviva per capire come adattarci alla sfida, ma abbiamo capito che potevamo giocare anche con una tattica diversa e questo creerà dubbi e incertezze nella Roma in vista della gara di ritorno”.