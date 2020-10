Roma-CSKA Sofia, Karsdorp: “Gli infortuni sono alle spalle, adesso ho in testa una sola cosa”

Rick Karsdorp ha trovato spazio importante in questo avvio di stagione della Roma.

Il laterale olandese nella scorsa annata ha visto il campo praticamente con il binocolo a causa delle poche volte in cui è stato schierato a causa soprattutto di un brutto infortunio. Il difensore ex Feyenoord è orgoglioso di vestire la maglia giallorossa, come confermato nel corso della conferenza stampa che anticipa la sfida di Europa League contro il CSKA Sofia.

“Penso di dover migliorare tutto. Non sono il giocatore di anni fa, quando la Roma mi ha acquistato, ho avuto tanti infortuni, sono felice di giocare adesso e questo è ciò che vuole qualsiasi giocatore. Se giochi diverse partite di fila, hai più fiducia. Spero che questo mi permetta di esprimere tutto il mio potenziale e di tornare a essere il calciatore di qualche anno fa. È il passato, non ne voglio parlare molto. Se hai molti infortuni, pensi a quello che devi fare, se sia meglio andarmene. Ma sono un giocatore della Roma, voglio dimostrare tutto quello che posso fare. Ho parlato con i Friedkin, è stato un bel colloquio. Non sono mai felice di me stesso, voglio sempre fare di più anche quando gioco bene. È vero, devo migliorare la fase difensiva e sto lavorando su questo. È fondamentale avere continuità e restare lontano da infortuni”.