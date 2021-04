Roma-Ajax, Karsdorp alla vigilia: “I Lancieri ci presseranno, ma noi vogliamo passare il turno”

“Di sicuro giocheranno una partita diversa dall’andata, sono costretti perché hanno perso due a uno in casa. Mi aspetto certamente un Ajax che pressi a tutto campo, che vuole fare possesso palla”.

Così l’esterno della Roma, Rick Karsdorp. Il giocatore, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” alla viglia della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Ajax, si è soffermato sull’impegno che attenderà tra poco meno di 24 ore la sua squadra.

“Cosa significa essere l’ultima squadra italiana rimasta in Europa? Di sicuro è una bella cosa, che ci rende orgogliosi, l’unica cosa è che in campionato non siamo dove vorremmo, ma in Europa sì. Non vediamo l’ora di giocare la partita e speriamo di vincere”.

Infine, due battute sulla sua stagione: “Fonseca dice che ho giocato una grande stagione? Deve aspettate la prossima, negli ultimi tre anni ho giocato poco ma quest’anno, finalmente, sto giocando, mi sento al 100% ed è un’ottima cosa, ma devo fare meglio”.