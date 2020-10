Rio Ave-Milan, Moreira suona la carica: “Qualificarsi in Europa League un sogno, nostro obiettivo…”

Bruno Moreira sogna la vittoria contro il Milan.

Questa sera, alle ore 21.00 a ‘Vila do Conde’ – in Portogallo -, il Rio Ave affronterà i rossoneri per la gara valida per i playoff di Europa League. Una sfida tanto importante quanto complicata per la compagine di Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic causa Covid-19.

Ad analizzare e snocciolare i numeri del match tanto atteso ci ha pensato l’attaccante del club portoghese, che intervenuto ai microfoni di ‘Record’, ha così caricato la piazza: “E’ una partita speciale per tutti, perché garantisce la qualificazione all’Europa League. Giochiamo contro una grande squadra, ma stiamo preparando la partita con calma. Così come abbiamo affrontato tutte le altre partite che abbiamo giocato. Stiamo vivendo un sogno e ci siamo quasi. Sappiamo anche che affronteremo un’ottima squadra, ma tutti crediamo di essere in grado di realizzare il nostro sogno“, ha concluso Bruno Moreira.