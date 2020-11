Napoli-Rijeka, Rozman: “Troppe defezioni, 8 giocatori positivi al Covid e solo 14 a disposizione”

Simon Rozman si proietta alla sfida di Europa League in casa del Napoli.

Il tecnico del Rijeka alla vigilia del match contro i partenopei dovrà fare a meno di almeno otto elementi a causa del contagio da Covid che ha dimezzato la rosa. L’allenatore della compagine croata, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha parlato della gara contro gli azzurri in programma giovedì sera.

“Abbiamo otto giocatori positivi al Covid, la notizia è stata confermata stamattina. E non potranno giocare col Napoli. Siamo pronti. Abbiamo avuto ora solo due giorni per poterci allenare insieme e il fatto che in ben otto siano assenti complica le cose. Per i viaggi in Europa le regole sono diverse: qui in Croazia, dopo dieci giorni di isolamento puoi uscire. Con le gare UEFA no e allora dei ragazzi che hanno avuto test positivi sedici giorni fa e che hanno sempre carica virale, non potranno andare a Napoli. Abbiamo solo quattordici giocatori in rosa, di fatto mancano tutta la mediana e gran parte della difesa. Domani porterò sull’aereo anche quattro ragazzi dalle giovanili. Oggi alla seduta eravamo in pochi, poi tanti sono anche rientrati dalle Nazionali. Proveremo a fare del nostro meglio ma anche in caso di circostanze positive, avremo pochissime chance. Però vogliamo sfruttarle: questa è la vita, adesso, e non possiamo farci niente. Solo adattarci. Giocheremo al meglio delle nostre possibilità, non posso dire altro. Voglio far vedere al pubblico che possiamo e sappiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo. E’ una promessa, è la mia filosofia di vita”.