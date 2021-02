Napoli-Granada 2-1, a Gattuso non bastano Zielinski e Fabián Ruiz: partenopei fuori dall’Europa League

Partenopei zona rossa.

Napoli-Granada, Lo Monaco: “Può essere ribaltata, mai visti così tanti infortuni. Su Benitez e Bielsa…”

Zona rossa come il fuoco che arde in queste ore nel cuore dei tifosi del Napoli. Rammarico, sgomento e tristezza per Lorenzo Insigne e compagni a causa della mancata qualificazione al turno successivo di Europa League. Il match si era messo subito bene per la squadra di Rino Gattuso: al terzo minuto di gioco Piotr Zielinski aveva portato in vantaggio la compagine campana facendo incanalare nei giusti binari la difficile gara contro il Granada. All’andata il club di Aurelio De Laurentiis era stato sconfitto per due reti a zero sul campo della franchigia spagnola e pertanto trovare il vantaggio dopo pochi minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara è stata, di certo, una marcia in più per il Napoli. Al venticinquesimo è accaduto però l’impensabile: Ángel Montoro ha infatti riportato in parità la gara, sfruttando egregiamente l’assist di Dimitri Foulquier. I partenopei ci provano, insistono e trovano anche il vantaggio al minuto 59′ quando Fabián Ruiz è stato lesto a sfruttare un passaggio del capitano Insigne. Nell’ultima mezz’ora però il team di Rino Gattuso non è riuscito a trovare le due reti che sarebbero servite per staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League, concludendo così l’avventura europea decisamente in anticipo rispetto alle previsioni.