Milan, Pioli sulla Stella Rossa: “Un’emozione tornare dove il Diavolo scrisse la storia”

“Sarà emozionante tornare in una città legata a una pagina storica del grande Milan”.

Non nasconde l’emozione Stefano Pioli dopo il sorteggio per i sedicesimi di Europa League, che ha accoppiato il Milan alla Stella Rossa. Un avversario già incontrato già nel 1989 dai rossoneri che strapparono il pass per i quarti di finale conquistando poi successivamente la prima Coppa dei Campioni dell’era Berlusconi.

“Sono una squadra ben strutturata, nel proprio campionato sono primi con un largo vantaggio, ma noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti”.