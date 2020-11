Milan-Lille, Pioli predica prudenza: “Siamo una squadra giovane, ai ragazzi dico sempre una cosa”

Il Milan si proietta all’impegno di Europa League contro il Lille.

I rossoneri arrivano al match contro la compagine francese dopo aver ottenuto due successi nelle altrettante gare disputate in Europa (Celtic e Sparta Praga). Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato in vista della gara contro i transalpini.

“Vogliamo provare a comandare le partite ed essere propositivi. Siamo giovani, ma cominciamo ad essere maturi nel modo di stare in campo. Sappiamo che questo periodo ci vedeva molto impegnati con partite difficili, abbiamo fatto buone prestazioni e buoni risultati. Ora incontriamo una squadra forte che sta bene e vogliamo proseguire il nostro percorso positivo. Poi penseremo al prossimo impegno. Stiamo lavorando bene, stiamo bene insieme. C’è tanto impegno, serietà e serenità in quello che facciamo. Abbiamo iniziato un percorso, però siamo all’inizio. Dobbiamo avere il coraggio di continuare a crescere, serve lavorare bene. Quando si inizia una stagione mi piace pensare positivo. Ho sempre creduto nelle qualità della squadra. Vogliamo vincere ogni partita. Siamo all’inizio, è come quando scavi un pozzo per trovare l’acqua e non puoi fermarti finché non trovi la sorgente. C’è tanto da scavare ancora“.