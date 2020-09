Milan, continua il periodo d’oro di Calhanoglu: “Mi sento più forte dell’anno scorso, ora siamo una squadra unita. Ibra? Abbiamo un grande feeling”

Hakan Calhanoglu e il suo momento d’oro.

Il turco sembra finalmente in condizione, non si vedeva così dai tempi del Bayer Leverkusen. Nel match di preliminare di Europa League vinto per 2-0 dai rossoneri contro lo Shamrock Rovers, è arrivata l’ennesima conferma di Calhanoglu il quale, attraverso un gol e un assist al bacio per Zlatan Ibrahimovic, ha mostrato la vera forza di un Milan in continua crescita.

Il ‘Dio delle punizioni’ – soprannome affibbiatogli dai tifosi del Leverkusen dopo aver segnato 11 punizioni in 3 anni con la squadra tedesca – nel post-partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue dichiarazioni: “Siamo partiti bene già dal primo minuto. Ora testa a lunedì contro il Bologna. Ibra? Abbiamo un grande feeling, aiuta tutta la squadra, non solo me. Siamo una squadra unita. Mi sento bene così, mi sento più forte dell’anno scorso e di quello prima ancora. Mi sento come una squadra”.

Il trequartista con il numero 10 sulle spalle lascia parlare i numeri: per lui gol e assist in 4 delle ultime 7 partite, non aveva mai cominciato così la stagione. Potrebbe essere questo l’anno della conferma di Hakan Calhanoglu? I tifosi rossoneri lucidano le pupille, la voglia di cominciare con il piede giusto è davvero tanta, dopo il rinnovo di Ibrahimovic che ha portato carattere e una maggiore sicurezza alla squadra sono arrivati anche acquisti di alto spessore. Fare una buona stagione, per il ‘Diavolo‘, non è più un optional.

