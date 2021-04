Manchester Utd-Roma, Solskjaer: “Voglio la finale, ho studiato a fondo i giallorossi”

Il Manchester United si prepara alla semifinale d’andata di Europa League contro la Roma.

I Red Devils nella serata di giovedì dovranno vedersela contro i giallorossi di Paulo Fonseca, il primo round del match si disputerà nella tana degli inglesi. Il tecnico della compagine britannica, Ole Gunnar Solskjaer, nel corso della conferenza stampa odierna si è così proiettato alla gara contro il club della Capitale.

“Non conoscevo bene la squadra, ma devo dire che la Roma è una grande squadra con grande storia. So della qualità della rosa, Smalling è con loro dallo scorso anno e lo abbiamo seguito. Adesso che dobbiamo affrontarli li abbiamo studiati più a fondo. Quando si arriva al termine della stagione è importante arrivare pronti a questi impegni. Abbiamo fatto molto bene per arrivare fin qui. Vogliamo arrivare in finale. Per noi è importante vincerla. Ci siamo detti che dovevamo vincere questo trofeo dopo l’eliminazione dalla Champions League. Abbiamo affrontato grandi squadre per arrivare fin qui, ora mancano solo due gare dalla finale. Ogni semifinale è difficile. Siamo in buona forma e speriamo di fare bene in queste ultime partite, lo scorso anno avevamo molti infortunati”.

