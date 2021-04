Manchester Utd-Roma, Solskjaer: “Cavani? Voglio convincerlo a restare un altro anno”

Ole Gunnar Solskjaer vuole convincere Edinson Cavani a restare.

VIDEO Manchester Utd-Roma, umiliazione giallorossa: la dirigenza valuta addio di Fonseca

Il tecnico del Manchester United, dopo la sonora vittoria in semifinale di Europa League contro la Roma, ha confessato di voler trattenere l’attaccante uruguaiano. Le parole dell’allenatore norvegese in conferenza stampa.

VIDEO Manchester Utd-Roma, tracollo giallorosso: quanti sfottò, le reazioni social

“È stato fuori per sette mesi e prima di venire qui era reduce da un altro lungo stop. Ha avuto un paio di problemi fisici e ora sta lavorando duramente per tornare in forma. Sta dimostrando le sue qualità e sa bene quello che penso di lui. Sa che vorrei che restasse per un altro anno. Ne abbiamo parlato e capisco che per lui sia stata una stagione complicata. Ma gli ho assicurato che Manchester e Old Trafford sono totalmente diversi quando ci sono i tifosi allo stadio. Deve provare l’esperienza di giocare davanti al nostro pubblico e Manchester è una bella città in cui vivere. Sto facendo il massimo per convincerlo a restare”.