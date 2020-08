Inter-Shakhtar Donetsk, Dodô: “Abbiamo studiato bene, ecco a cosa dobbiamo stare attenti”

La carica dello Shakhtar Donetsk in vista del big match di domani sera.

L’ESPRIT Arena ospiterà domani la gara tra l’Inter e lo Shakhtar Donetsk, che si sfideranno in occasione della semifinale di Europa League: i due club si affronteranno alla ricerca di uno dei due posti disponibili per la finale, dove affronteranno la vincente tra il Siviglia e il Manchester United.

Inter-Shakhtar Donetsk, Castro: “Sarà difficile anche per loro, siamo sicuri e consapevoli”

Alla vigilia della gara il terzino del club ucraino, Dodô, è intervenuto in conferenza stampa manifestando tutta la sua voglia di battere i nerazzurri e volare così in finale:

“Durante questa settimana abbiamo studiato molto bene l’Inter. Secondo me siamo pronti a questa sfida. Non è la difesa il primo problema dell’Inter, anzi l’attacco ci creerà molti problemi quindi dobbiamo stare attenti. Ma ci siamo preparati molto bene. Finale? Si parlerebbe di un momento pazzesco, di grande gratitudine per tutta la squadra. Ma già la semifinale è un grande merito, poi domani faremo tutto ciò che possiamo fare per andare in finale e scrivere questo giorno nella storia“.