Inter-Ludogorets, parla il preparatore atletico Infantes: “Coronavirus? In Italia solo una notte, mai successa una cosa simile”

Sì a Inter-Ludogorets, ma a porte chiuse.

L’emergenza coronavirus coinvolge anche il calcio. Dopo il vertice tra la Lega il Ministero dello Sport e della Salute promosso dal presidente federale Gravina, il governo, ha dato il via libera ufficiale alle partite senza pubblico nelle zone del contagio. Tra i match che verranno disputati a porte chiuse, anche quello di Europa League Inter-Ludogorets in programma domani sera a “San Siro”. Una trasferta di certo particolare per la compagine bulgara, raccontata proprio dal preparatore atletico Ivan Diaz Infantes, durante un’intervista concessa ai microfoni del “Mundo Deportivo”.

“A me non è mai successo una cosa simile. Questi fatti hanno sconvolto i nostri piani perché saremmo rimasti lì per due notti: saremmo dovuti arrivare il giorno prima e partire il giorno dopo, invece lasceremo Milano subito dopo la partita. Durante il nostro soggiorno ci hanno chiesto di rimanere nelle camere il più a lungo possibile, di uscire per mangiare e poco altro e di cercare di non interagire con il personale dell’hotel”.

Infine, due battute sul match contro i nerazzurri “È una grande partita. Giochiamo in un grande stadio che colpisce sempre anche a porte chiuse. La gara di andata è stata più contesa di quanto sembri per il risultato. Se raggiungiamo gli ultimi minuti con un gol di vantaggio avremo delle opzioni di passare il turno”.