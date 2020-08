Inter, Lucescu sicuro: “Shakhtar superiore ai nerazzurri. Lukaku? Può essere un problema, vi spiego”

Ancora poche ore e sarà Inter-Shakhtar, sfida valida per le semifinale di Europa League.

Manca sempre meno per Inter-Shakhtar, gara secca – in programma questa sera all”Esprit Arena’ – che decreterà chi tra le due compagini potrà accedere alla finalissima di Europa League: la vincente affronterà il Siviglia nell’atto conclusivo di venerdì. Una sfida analizzata ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” dal doppio ex Mircea Lucescu, sicuro sulla squadra favorita per il match di questa sera.

“Ancora Shakhtar, al momento è superiore all’Inter. Giocano da tanto insieme, hanno esperienza europea e sanno sempre cosa fare. Sono due squadre diverse. L’Inter si basa sull’organizzazione difensiva e sulle qualità individuali, recupera e verticalizza, lo Shakhtar è votato al controllo della manovra e all’interno del collettivo esalta i suoi talenti. In questi anni, anche con me, ha perfezionato il gioco negli spazi brevi e in questo i brasiliani sono eccezionali. Marcos Antonio? Somiglia a Makelele. Dinamico, non si ferma mai, si inserisce, gioca corto, si è adattato subito all’Europa. Ma occhio ad Alan Patrick».

“Non contano i duelli individuali, si deciderà a centrocampo – ammette Lucescu – lì lo Shakhtar porta sempre un uomo in più per far valere il palleggio, ed è sempre lì che l’Inter andrà a spezzare, recuperare il pallone e colpire in contropiede. Dipenderà da come gli ucraini faranno venire fuori l’Inter. Lukaku? Può essere un problema. L’Inter ha qualità fisiche notevoli. Conte poi mi piace: sa dare lo spirito da battaglia alle sue squadre”.