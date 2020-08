Inter-Getafe, Molina: “Nerazzurri impressionanti, ma possiamo fare qualcosa di eccezionale”

Il Getafe si proietta alla sfida di Europa League contro l’Inter, match valido per gli ottavi di finale della competizione.

Il club spagnolo sogna il passaggio ai quarti di finale come confermato dall’attaccante, Jorge Molina, che ha commentato così nel corso di un’intervista rilasciata ad AS.

“È stato tutto così strano. C’è stata una pandemia globale nel mezzo. Sembra lontanissimo il giorno in cui abbiamo pareggiato ed eliminato l’Ajax. Le vacanze dovranno aspettare, questa è la nostra mentalità. Ne vale la pena e continuiamo a lavorare con l’idea di fare qualcosa di eccezionale. L’Inter è una grande squadra, per me è una delle squadre più forti d’Europa. In avanti, oltre a Lautaro, hanno una qualità impressionante. Notare che Sanchez è spesso una riserva. Poi c’è Eriksen, dietro ci sono Godin, Skriniar…Impressionanti”.