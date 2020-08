Inter-Bayer Leverkusen, Volland: “Abbiamo tutte le carte in regola per battere i nerazzurri”

L‘Inter ha raggiunto i quarto di finale di Europa League dove dovrà vedersela contro il Bayer Leverkusen.

I nerazzurri nella serata di lunedì 10 agosto affronteranno in quel di Dusseldorf i tedeschi nella gara valida (secca) per i quarti di finale della competizione. Sul match si è espresso l’attaccante del Bayer, Kevin Volland, che ha parlato così in conferenza stampa.