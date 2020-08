Inter-Bayer Leverkusen, Bosz: “Nerazzurri favoriti per la vittoria dell’EL, daremo tutto per passare il turno”

Il Bayer Leverkusen si proietta alla sfida di Europa League contro l’Inter di lunedì 10 agosto.

La compagine tedesca affronterà i nerazzurri nella gara valida per i quarti di finale della competizione europea, gara secca che determinerà chi accederà alla semifinale. Il tecnico del Bayer, Peter Bosz, ai microfoni della Bild alla vigilia del match, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“L’Inter ha appena finito il campionato, è rodata, noi però veniamo da un mese di pausa. Le tesi sono due: o abbiamo un vantaggio noi perché siamo più freschi, oppure il vantaggio ce l’ha l’Inter che ha il ritmo partita. Vorrei avere la risposta, ma solo lunedì ne sapremo di più. Chi arriva secondo in Italia non può essere scarso. L’Inter è una delle favorite per la vittoria finale. Una squadra di grande classe, lo ha dimostrato anche col Getafe. Havertz? Kai non è distratto dalle voci di mercato. È concentrato e motivato. Vuole giocare a calcio e togliersi qualche soddisfazione con noi. La possibilità ce l’abbiamo. In questa forma il torneo non c’è mai stato, sarà un’esperienza interessante, non solo per noi. Purtroppo, a causa della pandemia, dobbiamo continuare a rinunciare ai tifosi, ma per chi vedrà la competizione alla Tv le prossime due settimane saranno sicuramente interessanti ed emozionanti. Ci sono 8 squadre ancora in corsa per il titolo, ogni partita vinta ci farebbe aumentare le possibilità di arrivare fino alla fine. Faremo di tutto per sfruttare l’occasione. Vogliamo passare, in una gara secca tutto è possibile”.