Gent-Roma, Kums: “Rimonta difficile, ma nulla è impossibile. Giallorossi avversari importanti”

Sven Kums sfida la Roma.

Il centrocampista del Gent, che nella stagione 2016/17 ha vestito la maglia dell’Udinese e conosce bene i giallorossi, tenterà domani di conquistare il pass per il prossimo turno di Europa League con la squadra belga. Gli uomini di Jess Thorup, tra le mura amiche del Ghelamco Arena, dovranno ribaltare l’1-0 della gara d’andata.

Il classe ’88 belga, intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, ha detto la sua in merito alla gara: “Sarà difficile, i giallorossi sono ben organizzati. Dovremo creare e fare gol. Il risultato dell’andata non è semplice da ribaltare. Se loro segnano noi dovremo farne tre. Sono molto pericolosi in transizione e ci hanno segnato così. Noi anche abbiamo delle possibilità di far bene in transizione. È una delle gare più importanti della mia carriera. Ho giocato anche la Champions League, ma la Roma è un avversario importante con una storia importante. Dovremo essere concentrati e avremo il nostro pubblico che è molto importante. Tutto rimane possibile. Ci crediamo. Non molleremo. Il risultato è difficile da ribaltare, ma non impossibile“.

Gent-Roma, Thorup: “Siamo ambiziosi, noi migliore squadra belga. Match difficile, ma…”