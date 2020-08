Europa League, tutto pronto per Siviglia-Inter: probabili formazioni e quote dei bookmakers

Tutto pronto per Siviglia-Inter.

I nerazzurri si preparano alla finale di Europa League contro gli andalusi: la gara, in programma allo Stadio ‘Ramón Sánchez Pizjuán’ alle ore 21.00, verrà trasmessa in diretta anche in chiaro per tutti su Tv8, oltre che in esclusiva per gli abbonati sui canali di Sky.

Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara tutto sommato equilibrata, ma per la vittoria finale puntano sulla formazione ospite, offrendo il segno 1 a 3.30, il segno X a 3.10 e infine, il segno 2 a 2.30.

Solito 4-3-3 per Lopetegui, con Jesus Navas e Reguilòn esterni di difesa ai lati della coppia centrale Koundé-Diego Carlos. A guidare l’attacco ci sarà En-Nesyri. Sugli esterni Suso ed Ocampos, due ex Milan che vivranno un piccolo derby nella partita.

Antonio Conte non cambierà la formazione già schierata contro Getafe, Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk: quindi, in avanti la coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku. A centrocampo Barella e Gagliardini accompagnano Brozovic, con D’Ambrosio e Young esterni. In difesa la linea a tre formata da Godin, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic.

Di seguito, le probabili formazioni.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Banega, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Ocampos.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.