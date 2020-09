Europa League, tutto pronto per Shamrock Rovers-Milan: probabili formazioni e quote dei bookmakers

Tutto pronto per Shamrock Rovers-Milan.

Riparte il calcio giocato: la prima squadra chiamata a un test da dentro o fuori è il Milan di Stefano Pioli che si giocherà questa sera a Dublino il passaggio del turno nel secondo turno dei preliminari di Europa League contro gli irlandesi di mister Stephen Bradley. Il match, gara secca ad eliminazione diretta che nasconde molte insidie e diversi ostacoli, è in programma alle ore 20.00 al ‘Tallaght Stadium’ di Dublino e sarà visibile in diretta esclusiva sulla piattaforma dedicata DAZN.

A giudicare dalle quote e i pronostici dei bookmakers, per i rossoneri dovrebbe essere una passeggiata di salute. Il segno 1, infatti, è offerto a 17.50, il segno X a 9.25 e infine il segno 2 a 1.07.

Idee chiarissime per Bradley, che con tutta probabilità opterà per un 3-4-3 con Mannus tra i pali; O’Brien, Lopes, Grace in difesa, Finn, McEneff, O’Neill e l’ex Paler,o, Kyle Lafferty a centrocampo. In avanti toccherà invece a Byrne, Greene e Burke.

Per provare a passare il turno e continuare la corsa in Europa, Pioli dovrebbe affidarsi al suo solito 4-2-3 1 con Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers alle spalle di Ibrahimovic. In difesa spazio a Gabbia e Kjaer al centro con Calabria e Theo Hernandez sulle fasce dietro al duo Kessie-Bennacer. In porta il solito Gigio Donnarumma.

Di seguito, le probabili formazioni.

SHAMROCK ROVERS (3-4-3): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, Lafferty; Byrne, Greene, Burke.

MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.