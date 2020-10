Europa League, tutto pronto per Roma-CSKA Sofia: probabili formazioni e quote dei bookmakers

Tutto pronto per Roma-CSKA Sofia.

Reduci dal pareggio in campionato contro il Milan, i giallorossi guidati da Fonseca si preparano per affrontare il secondo impegno del girone A di Europa League, che li vede al comando insieme al Cluj a quota 3 punti: la gara, in programma alle Stadio ‘Olimpico’ di Roma alle 21.00 sarà visibile in tv su Sky e in streaming sulla piattaforma dedicata Sky Go. Le due squadre si sono affrontate quattro volte nella loro storia in partite ufficiali, con un bilancio di quattro vittorie per la Roma, ragion per cui le quote e i pronostici dei bookmakers vedono leggermente favoriti i padroni di casa, il segno 1, infatti, è quotato a 1.24 il segno X a 6.20 e infine, il segno 2 e a 1.50.

Roma-CSKA Sofia, Fonseca: “Domani Borja Mayoral e Smalling titolari. Le critiche? Rispondo così”

Stasera, mister Paulo Fonseca potrebbe varare il turnover in vista del prossimo impegno di Serie A contro la Fiorentina. Certo è l’esordio in stagione, dal primo minuto, di Chris Smalling, che come dichiarato dal tecnico portoghese in conferenza stampa agirà al centro del reparto arretrato per dare alla squadra maggiore solidità difensiva. A centrocampo linea a quattro formata da Karsdorp, Cristante, Villar e Bruno Peres. Sulla trequarti, a supporto dell’unica punta – il neo acquisto Borja Mayoral che prende il posto di Dzeko -, ci saranno Perez e Mkhitaryan. In porta spazio a Lopez.

Roma-CSKA Sofia, Karsdorp: “Gli infortuni sono alle spalle, adesso ho in testa una sola cosa”

Daniel Morales, subentrato al posto dell’esonerato Stamen Belchev, dovrebbe affidarsi un 4-2-3-1 piuttosto offensivo, con Vion e Mazikou sulle fasce e Antov e Mattheij al centro della difesa. Centrocampo su due linee con Youga e Tiago Rodrigues a supporto di Yomov, Sankharé, Henrique, in avanti spazio a Sowe. Tra i pali il solito Busatto.

Di seguito, le probabili formazioni.

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Perez, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Yomov, Sankharé, Henrique; Sowe. All.: Morales.