Europa League, tutto pronto per Roma-Ajax: probabili formazioni, quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv

Manca sempre meno a Roma-Ajax.

Si affronteranno questa sera allo stadio “Olimpico” Roma e Ajax, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, in cui le due compagini si giocheranno l’accesso alla semifinale. Forte del successo per 2-1 maturato all’andata in Olanda, i capitolini, partiranno con un leggero vantaggio con l’obiettivo di strappare il pass per il turno successivo.

Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252), ma sarà visibile anche tramite Sky Go in diretta streaming su smartphone e tablet e sempre live su NowTv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Nonostante il risultato dell’andata, secondo i bookmakers, l’Ajax è leggermente avanti nel pronostico, a 2,40, contro il 2,70 della Roma e il 3,80 del pareggio.

Di seguito, le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1), la probabile formazione: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

AJAX (4-3-3), la probabile formazione: Stekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. Allenatore: Ten Hag.