Europa League, tutto pronto per Milan-Manchester United: probabili formazioni e quote dei bookmakers

E’ tutto pronto per Milan-Manchester United.

Si affronteranno questa sera alle 21:00 allo stadio “Giuseppe Meazza”, Milan e Manchester United, nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo l’1-1 dell’andata all'”Old Trafford”, i rossoneri si preparano al secondo round che verrà disputato nel proprio stadio. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite), TV8 (numero 8 e 508 del digitale terrestre) o in streaming su TV8.it/streaming, Sky Go e Now Tv.

Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara accesa con gli inglesi al momento favoriti per la qualificazione. Il segno 1, infatti, è dato a 1.61. A 2.20, il segno 2. Il segno X, infine, è dato a 3,40.

Di seguito, le probabili formazioni della sfida: MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meitè, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo. All. Pioli

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) probabile formazione: De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Rashford. All. Solskjaer