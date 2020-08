Europa League, tutto pronto per Inter-Getafe e Siviglia-Roma: ecco le designazioni arbitrali

Si rendono noti i nominativi dell’Arbitro, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del VAR e dell’AVAR che dirigeranno le sfide delle squadre italiane in Europa League.

Inter–Getafe, gara in programma stasera, mercoledì 5 agosto, alle ore 21.00 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania, sarà arbitrata dall’inglese Anthony Taylor, assistito dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn. Il IV Uomo designato è Chris Kavanagh, con Stuart Attewll alla Var e Paul Tierney in qualità di Ava.

Siviglia-Roma, in programma domani, giovedì 6 agosto, alle ore 18.55 alla MSV Arena di Duisburg, sarà arbitrata dall’olandese Bjorn Kuipers, assistito dai connazionali Sander Van Roekel ed Erwin Zeinstra. IV Uomo è Serdar Gozubuyuk, con Pol Van Boekel alla Var e Dennis Higler in qualità di Avar.