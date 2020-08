Europa League, terminano i quarti: lo Shakhtar affronterà l’Inter, il quadro delle semifinali

Terminati ufficialmente i quarti di finale dell’Europa League.

Dopo la bellissima vittoria dell’Inter contro il Bayer Leverkusen e del successo di misura ottenuto dal Manchester United contro il Copenhagen, questa sera sono andate in scena le ultime due gare valide per i quarti di finale di Europa League.

Partita dominante dello Shakhtar Donetsk, che sul campo della Veltins-Arena travolge un Basilea incapace di resistere all’attacco travolgente degli avversari. Dopo soltanto due minuti dal fischio di inizio gli ucraini trovano la rete del vantaggio con il solito Junior Moraes: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva all’attaccante ucraino che con un colpo di testa preciso firma il gol dell’1 a 0.

Al 22′ altra bella azione dei padroni di casa, dopo una serie di passaggi la palla arriva a Taison che calcia in porta e grazie alla deviazione di Frei trova la rete del 2 a 0. Nel secondo tempo lo Shakhtar chiude la pratica con il calcio di rigore realizzato da Alan Patrick e il gol di Dodo, che fissano il risultato sul 4 a 0. In pieno recupero il Basilea trova almeno la rete della bandiera grazie a Ricky van Wolfswinkel. Gli uomini di Luis Castro superano il turno grazie ad una super prestazione e volano in semifinale dove affronteranno l’Inter di Antonio Conte.

Combattutissima e avvincente la gara tra il Wolverhampton e il Siviglia, giocata sul campo della Schauinsland-Reisen Arena. Al minuto 11 grandissima occasione per gli inglesi, che conquistano un calcio di rigore per un fallo di Diego Carlos su Adama Traoré: dal dischetto va Jimenez ma Bounou si supera e para il penalty mantenendo invariato il risultato. Nel secondo tempo i due club continuano ad affrontarsi a viso aperto senza esclusione di colpi, ma all’88′ gli spagnoli riescono a sbloccare il risultato: Banega crossa verso il centro dell’area, Ocampos anticipa tutti e firma la rete della qualificazione, che porta il Siviglia in semifinale contro il Manchester United.

Questo il quadro completo:

Inter-Shakhtar Donetsk

Manchester United-Siviglia