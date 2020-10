Europa League, stasera Real Sociedad-Napoli: quote dei bookmakers e probabili formazioni

Tutto pronto per Real Sociedad-Napoli.

Dopo la sconfitta al debutto contro l’AZ, i partenopei sono chiamati a non sbagliare il secondo impegno della fase a gironi di Europa League, affrontando la capolista della Liga: la gara, in programma alle ore 21.00 allo Stadio ‘Municipal de Anoeta’, sarà visibile in tv su Sky e in streaming sulla piattaforma dedicata Sky Go. Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara piuttosto equilibrata, con le due squadre con eguale quotazione per la vittoria. Segno 1 e segno 2, infatti, sono quotati a 2.65 il segno X, invece, a 3.25.

Imanol Alguacil, per provare a conquistare i 3 punti, conferma i giocatori cardine: in mezzo giocheranno Artiz e Le Normand, a centrocampo imprescindibile l’estro di David Silva. In avanti la Real Sociedad si affida a Willian José, nel 4-1-4-1 con cui si schiereranno gli spagnoli.

Rotazioni in vista per Gennaro Gattuso, che torna ad affidarsi ad Ospina tra i pali e Hysaj che torna nel suo ruolo naturale a destra. In mezzo al campo spazio al duo di mediani Demme-Lobotka, che concederà un turno di riposo a Bakayoko, con Fabian Ruiz spostato in avanti alle spalle dell’unica punta Petagna. Mertens, dunque, in panchina insieme a Osimehn, mentre Insigne e Politano saranno gli esterni offensivi.

Di seguito, le probabili formazioni.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubimendi; Oyarzabal, David Silva, Guridi, Portu; Willian José.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Fabian, Insigne; Petagna.