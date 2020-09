Europa League, sorteggi playoff: ecco chi affronterà il Milan in caso di vittoria contro il Bodo Glimt

Oggi, alle ore 14, a Nyon sono andati in scena i sorteggi in vista dei playoff di Europa League.

Il Milan, dunque, ha conosciuto le avversarie che potrebbe affrontare in caso di vittoria in occasione della partita contro il Bodo Glimt, valida per il terzo turno preliminare, in programma il 24 settembre a San Siro in gara unica. Se gli uomini di Stefano Pioli staccheranno il pass per il turno successivo, il prossimo 1 ottobre i rossoneri sfideranno la vincente di Besiktas e Rio Ave.

Di seguito, tutti gli accoppiamenti.

Young Boys- Tirana

GNK Dinamo-Floriana/Flora Tallinn

Djurgården/CFR Cluj-KuPS/Sūduva

Ararat-Armenia/Celje-Stella Rossa

Dynamo Brest-Ludogorets

Sarajevo/Budućnost Podgorica-Riga/Celtic

Legia/Drita- Qarabağ

Sheriff/Dundalk-KI/Dinamo Tbilisi

Hapoel Beer-Sheva/Motherwell-Viktoria Plzeň/Sønderjyske

Rosenborg/Alanyaspor-Mura/PSV Eindhoven

St. Gallen/AEK Athens-Wolfsburg/Desna Chernihiv

Basel/Anorthosis-CSKA-Sofia/B36

Sporting CP/Aberdeen-LASK/Dunajská Streda

Charleroi/Partizan-Apollon Limassol/Lech

Beşiktaş/Rio Ave-AC Milan/Bodø Glimt

Copenhagen/Piast Gliwice-Rijeka/Kolos Kovalivka

Malmö/Lokomotiva Zagreb-Granada/Locomotive Tbilisi

Shkëndija/Tottenham-Rostov/Maccabi Haifa

FCSB/Slovan Liberec-APOEL/Zrinjski

Standard Liège/Vojvodina-Fehérvár/Reims

Willem II/Rangers-Galatasaray/Hajduk Spalato